Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Банши
Новости
Новости о сериале «Банши»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Новости о сериале «Банши»
Вся информация о сериале
Брутальные романтики: 5 киногероев, которые умеют и драться, и по-настоящему любить
Они стреляют с двух рук, укладывают противника одним ударом и не задумываясь расправляются с врагами. Однако даже самым жестким экранным персонажам не чужды такие чувства, как любовь, привязанность и нежность. Не верите? Вот только пять примеров из классного кино.
Написать
12 сентября 2024 14:07
7 новозеландских красавчиков, которых сейчас любят больше, чем голливудских актеров
Если вы уверены, что всенародная любовь достается только выходцам из Голливуда, взгляните на этих новозеландских актеров!
Написать
28 сентября 2022 12:00
Целых 7 сезонов скрывался в тени: кто же был Архитектором в российском сериале «Невский»
За 15 лет даже в хоррорах не переплюнули: 3 самых кровавых смерти в сериале «Спартак»
Настоящим героем в «Пятом элементе» оказался неудачник Корбен: именно его Люк Бессон наделил даром
Союзники или враги? Что стало с семьей Кито в «Дандадан» — они пережили огонь и воду, но это еще не конец
Вайб «Папиных дочек»: российский сериал получил вторую жизнь — когда-то от него плевались, а теперь смотрят запоем по 100 серий подряд
Ей бы не в «Дандадан», а в «Форсаж»: наконец выяснилось, какую скорость развивает Турбо-бабка
Каждая серия — новая история: этот детектив с оценкой 8.2 в эфире уже 25+ лет — фанатам «Шерлока» стоит взять на заметку
Дома, машины и песок: лишь знатоки советских комедий пройдут тест без ошибок — угадайте 5 кинолент по первому кадру
Абонент скорее жив, чем мертв: посмотрел «Бар "Один звонок"» и не пожалел — после финала и смешно, и грустно
В СССР сняли «Вишневый сад» за три рубля — получился фильм на века: а на эту экранизацию Чехова ушли $2,5 млн — и все впустую
Соскучились по «Бэтмену» и боевикам? Warner. Bros окончательно вернулась в Россию
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667