Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Банши Цитаты

Цитаты из сериала Банши

Sugar Bates [смотря на три трупа и недавно выпущенного из тюрьмы заключённого в своём баре] Это то, что в Библии называют "жопа полная проблем"
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Когда дед Слава снова выйдет на охоту? Кто родит и какие новые герои появятся? Все о дате выхода и событиях 3 сезона «Вампиров средней полосы»
20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo?
3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше