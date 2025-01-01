Меню
Сериалы
Банши
Цитаты
Цитаты из сериала Банши
Sugar Bates
[смотря на три трупа и недавно выпущенного из тюрьмы заключённого в своём баре] Это то, что в Библии называют "жопа полная проблем"
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фрэнки Фэйзон
Frankie Faison
