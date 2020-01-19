В 1 сезоне 3 серии сериала «Авеню 5» капитан Кларк надеется обернуть навыки общения Карен себе на пользу. Джадд поручает Айрис организовать на Земле пикет в поддержку «Авеню 5», а Билли шокирует Райана правдой о команде корабля.
Меньше 24 часов на Youtube, а уже 1 043 234 просмотра: новая серия-2025 «Маши и Медведя» «Мохнатые качели» снова попала в точку
Почему Окунев в «Самозванце» от НТВ принимает чужого за сына? Не все зрители это поняли, но Варчук объяснил поступок героя
«Страхов великолепен! Антон стал увереннее»: второй сезон «Золотого дна» зрители считают сильнее первого — и во многом из-за отличных актёров
«С сыром и огурчиком»: как готовят чай в «Три кота» вы уже знаете, а вот к нему «крутой» бутерброд – Компот сделал за пару секунд
В «мусорную корзину» такой финал: зрители узнали реальную концовку «Экипажа» Митты — и пришли в ярость
Лучший фильм 2025-го по версии Нолана оказался хоррором — и в нем нет ни ДиКаприо, ни космоса: такого он не видел со времен Кубрика
Sony не стала ждать сборов: «28 лет спустя» получит третью часть, а Киллиан Мерфи — шанс завершить историю, начатую в 2002 году
19 Великих колец и 7 великих нестыковок: перечитали Толкина, пересмотрели «Кольца власти» и объясняем, что не так с сериальным Сауроном
«Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип
Гулянки на кладбище и Фредди Крюгер: реальная семейка Аддамс от киношной отличалась лишь в одном – и вот как сейчас выглядит их дом (фото)
То не может поднять, то швыряет как фрисби: Стив Роджерс неожиданно стал «достоин» молота Тора в «Финале» — как же так вышло
