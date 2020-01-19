Меньше 24 часов на Youtube, а уже 1 043 234 просмотра: новая серия-2025 «Маши и Медведя» «Мохнатые качели» снова попала в точку

Почему Окунев в «Самозванце» от НТВ принимает чужого за сына? Не все зрители это поняли, но Варчук объяснил поступок героя

«Страхов великолепен! Антон стал увереннее»: второй сезон «Золотого дна» зрители считают сильнее первого — и во многом из-за отличных актёров

«С сыром и огурчиком»: как готовят чай в «Три кота» вы уже знаете, а вот к нему «крутой» бутерброд – Компот сделал за пару секунд

В «мусорную корзину» такой финал: зрители узнали реальную концовку «Экипажа» Митты — и пришли в ярость

Лучший фильм 2025-го по версии Нолана оказался хоррором — и в нем нет ни ДиКаприо, ни космоса: такого он не видел со времен Кубрика

Sony не стала ждать сборов: «28 лет спустя» получит третью часть, а Киллиан Мерфи — шанс завершить историю, начатую в 2002 году

19 Великих колец и 7 великих нестыковок: перечитали Толкина, пересмотрели «Кольца власти» и объясняем, что не так с сериальным Сауроном

«Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип

Гулянки на кладбище и Фредди Крюгер: реальная семейка Аддамс от киношной отличалась лишь в одном – и вот как сейчас выглядит их дом (фото)