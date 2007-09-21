В 3 сезоне 19 серии сериала «Аватар: Легенда об Аанге» молодой маг решает встретиться с другими, более мудрыми аватарами, чтобы узнать, как лишить Озая его силы, не убивая при этом. Однако те ответы, которые получает Аанг, его сильно разочаровывают.