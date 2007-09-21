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Киноафиша Сериалы Аватар: Легенда об Аанге Сезоны Сезон 3 Серия 19

Аватар: Легенда об Аанге 3 сезон 19 серия смотреть онлайн

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Все серии 3 сезона «Аватар: Легенда об Аанге»
Пробуждение
Сезон 3 / Серия 1 21 сентября 2007
Повязка на голову
Сезон 3 / Серия 2 28 сентября 2007
Цветная Леди
Сезон 3 / Серия 3 5 октября 2007
Учитель Сокки
Сезон 3 / Серия 4 12 октября 2007
Пляж
Сезон 3 / Серия 5 19 октября 2007
Аватар и Лорд Огня
Сезон 3 / Серия 6 26 октября 2007
Беглянка
Сезон 3 / Серия 7 2 ноября 2007
Кукловод
Сезон 3 / Серия 8 9 ноября 2007
Кошмары и мечты
Сезон 3 / Серия 9 16 ноября 2007
День Чёрного Солнца — Часть 1: Вторжение
Сезон 3 / Серия 10 30 ноября 2007
День Чёрного Солнца — Часть 2: Затмение
Сезон 3 / Серия 11 30 ноября 2007
Западный Храм Воздуха
Сезон 3 / Серия 12 14 июля 2008
Властелины огненной магии
Сезон 3 / Серия 13 15 июля 2008
Кипящая скала: Часть 1
Сезон 3 / Серия 14 16 июля 2008
Кипящая скала: Часть 2
Сезон 3 / Серия 15 16 июля 2008
Южные захватчики
Сезон 3 / Серия 16 17 июля 2008
Театр на Угольном острове
Сезон 3 / Серия 17 18 июля 2008
Комета Созина: Часть 1 — Король Феникс
Сезон 3 / Серия 18 19 июля 2008
Комета Созина: Часть 2 — Старые учителя
Сезон 3 / Серия 19 19 июля 2008
Комета Созина: Часть 3 — Прямиком в Ад
Сезон 3 / Серия 20 19 июля 2008
Комета Созина: Часть 4 — Аватар Аанг
Сезон 3 / Серия 21 19 июля 2008
О чем cерия

В 3 сезоне 19 серии сериала «Аватар: Легенда об Аанге» молодой маг решает встретиться с другими, более мудрыми аватарами, чтобы узнать, как лишить Озая его силы, не убивая при этом. Однако те ответы, которые получает Аанг, его сильно разочаровывают.

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