Во 2 сезоне 7 серии сериала «Атланта» накануне новогодних праздников Ван и ее приятели Кэндис, Тами и Надин едут на вечеринку в коттедж. Мероприятие организовывает Дрейк. Кэндис собирается проводить время с молодым человеком, которого все зовут DJ.
Related video
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Авторизация по e-mail