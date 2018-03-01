Во 2 сезоне 5 серии сериала «Атланта» Альфред рассчитывает привести свою шевелюру в подарок накануне фотосессии. Он обращается к своему стилисту Бибби. Однако вскоре Альфреда затягивает водоворот событий, в числе которых посещение подруг Бибби.
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