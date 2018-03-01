Во 2 сезоне 1 серии сериала «Атланта» дом миссис Виннер, в котором находится тайный штаб, связанный с нелегальной продажей наркотиков, грабят два тинейджера. Впоследствии накануне Рождества Эрна вынуждают покинуть хранилище. Он приходит к Альфреду.
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