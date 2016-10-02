Во 2 сезоне 9 серии сериала «Эш против Зловещих мертвецов» для того, чтобы спасти Пабло, Эш решает пойти на крайние меры – отправиться в прошлое. Однако все становится еще более странным. А Руби и Келли между тем ждут внезапные проблемы.