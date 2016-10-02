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Киноафиша Сериалы Эш против зловещих мертвецов Сезоны Сезон 2 Серия 8

Эш против зловещих мертвецов 2015 - 2018 8 серия 2 сезон

9.0 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Эш против зловещих мертвецов»
Дом
Сезон 2 / Серия 1 2 октября 2016
Морг
Сезон 2 / Серия 2 9 октября 2016
Заказ перед закрытием
Сезон 2 / Серия 3 16 октября 2016
Пьяное вождение
Сезон 2 / Серия 4 23 октября 2016
Заключение
Сезон 2 / Серия 5 30 октября 2016
В ловушке
Сезон 2 / Серия 6 6 ноября 2016
Иллюзия
Сезон 2 / Серия 7 13 ноября 2016
Эш — всех зарежь
Сезон 2 / Серия 8 20 ноября 2016
Снова в доме
Сезон 2 / Серия 9 4 декабря 2016
Второе пришествие
Сезон 2 / Серия 10 11 декабря 2016
О чем cерия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Эш против Зловещих мертвецов» для того, чтобы отыскать и вытащить своего приятеля Эша, героям предстоит отправиться в покинутый сумасшедший дом. Там им придется столкнуться с шерифом Эмери и со своим заклятым врагом.

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