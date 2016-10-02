Во 2 сезоне 8 серии сериала «Эш против Зловещих мертвецов» для того, чтобы отыскать и вытащить своего приятеля Эша, героям предстоит отправиться в покинутый сумасшедший дом. Там им придется столкнуться с шерифом Эмери и со своим заклятым врагом.