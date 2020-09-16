В 11 сезоне 4 серии сериала «Арчер» Стерлинг узнает, что Барри стал одним из агентов ISIS. Он утверждает, что за последние годы стал другим человеком. Арчер вынужден отправиться вместе с ним на миссию по уничтожению роботов, подобных Барри.
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