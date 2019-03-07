Во 2 сезоне 5 серии сериала «Курс биологии» ежегодный праздник убийц, который устраивает Мишель, приходится очень кстати, ведь там Джек может покрасоваться перед Линетт. Ученики крадут ответы на экзаменационные вопросы.
