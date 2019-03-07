Во 2 сезоне 11 серии сериала «Курс биологии», чтобы купить новый ноутбук вместо сломанного, Джек подначивает учеников принять участие в конкурсе талантов с денежным призом. Мэри, Стеф и Мишель подготавливают школьный звонок.
Сразу 7 сериалов с Иваном Колесниковым готовятся к показу на НТВ и Первом — он то следователь, то адвокат, то фаворит Екатерины
Детектив НТВ «Феникс» получил у иностранцев рейтинг выше «Бригады» и «Невского», а российских зрителей «буквально выворачивает»
Сцена с таксистом в «Джентльменах удачи» не зря кажется такой странной: вот почему водитель не смотрит на Косого
«У Далласа был отец»: Бессона заставили вырезать из «Пятого элемента» душераздирающий момент – режиссер скрывал это 28 лет
Что пошло не так с 3 сезоном «Ванпанчмена» – даже финал на 10/10 его не спасёт: 11 серий, 5 «смертных грехов», позорный рейтинг 1.4
Проще распутать паутину, чем сюжет нового «Человека-паука»: Marvel усложнил фанатам жизнь — без сериалов теперь не разобраться
«Острые козырьки» закончились так, что продолжение было неизбежно: и Мерфи уже решил, что ждет Томаса Шелби после полнометражки
Терпение вознаградили: в «Истории Резе» отыскали отсылки к «Константину», «Леону» и Бардему (а еще советской классике)
Эти 7 фильмов СССР часто смотрят под Новый год: вспомните, какие блюда ели их герои (тест)
Готовим «картофель тушеный с черносливом» из «Девчат»: так вкусно, что не грех и на новогодний стол поставить
Сколько лет героям «Служебного романа»: иногда их возраст не совпадал с тем, что у актеров – Верочка удивляет особенно
