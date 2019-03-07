Во 2 сезоне 1 серии сериала «Курс биологии», не имея на горизонте ни одного конкурента, Джек хочет написать самую грандиозную книгу по философии, надеясь, что это позволит ему уехать из Толедо и поможет продвинуться его карьере.
За что девочка из «Подкидыша» затаила обиду на Раневскую? Поведение малышки оставляло желать лучшего
«Напоминает “Достать ножи”»: этот канадский сериал-детектив про убитого хозяина дома ворвался в топ IMDb — уже 8.3 от зрителей
Это не «Вампиры средней полосы», но тоже смешно: почему стоит ждать комедию «Несвятая Валентина» — особенно если соскучились по Калюжному
Сколько лет героям «Служебного романа»: иногда их возраст не совпадал с тем, что у актеров – Верочка удивляет особенно
Что пошло не так с 3 сезоном «Ванпанчмена» – даже финал на 10/10 его не спасёт: 11 серий, 5 «смертных грехов», позорный рейтинг 1.4
«Лучший отечественный сериал» оценили на 8.4: им оказался детектив 13-летней давности – обошел даже «Первый отдел» и «Невский»
Яичный пирог из «Ходячего замка» вкуснее омлета, а времени занимает столько же: Софи готовила под проклятием — вам будет легче
«Фантастическую четверку» подумывают списать в утиль: $520 млн в прокате, но лишь 12-е место с конца в списке «кассовых хитов» MCU
«У Далласа был отец»: Бессона заставили вырезать из «Пятого элемента» душераздирающий момент – режиссер скрывал это 28 лет
Проще распутать паутину, чем сюжет нового «Человека-паука»: Marvel усложнил фанатам жизнь — без сериалов теперь не разобраться
«Острые козырьки» закончились так, что продолжение было неизбежно: и Мерфи уже решил, что ждет Томаса Шелби после полнометражки
