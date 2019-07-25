В 1 сезоне 3 серии сериала «Иная жизнь» корабль поврежден, Нико приходится вести его буквально вслепую, а члены команды, похоже, чем-то заражены. Тем временем на Земле назойливый корреспондент пытается выведать у Эрика правду об артефакте.
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