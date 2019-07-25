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Киноафиша Сериалы Иная жизнь Сезоны Сезон 1 Серия 3

Иная жизнь 2019 3 серия 1 сезон

6.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Иная жизнь»
Сквозь Вселенную
Сезон 1 / Серия 1 25 июля 2019
Долина теней
Сезон 1 / Серия 2 25 июля 2019
Нервный срыв
Сезон 1 / Серия 3 25 июля 2019
Тропою совести
Сезон 1 / Серия 4 25 июля 2019
Свой собственный разум
Сезон 1 / Серия 5 25 июля 2019
Кажется, теперь мы одни
Сезон 1 / Серия 6 25 июля 2019
Как сон наяву
Сезон 1 / Серия 7 25 июля 2019
Как исчезает свет
Сезон 1 / Серия 8 25 июля 2019
Душой и сердцем
Сезон 1 / Серия 9 25 июля 2019
Приветствие
Сезон 1 / Серия 10 25 июля 2019
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Иная жизнь» корабль поврежден, Нико приходится вести его буквально вслепую, а члены команды, похоже, чем-то заражены. Тем временем на Земле назойливый корреспондент пытается выведать у Эрика правду об артефакте.

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