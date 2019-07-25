В 1 сезоне 10 серии сериала «Иная жизнь» космический корабль «Сальваре» достигает долгожданной цели. Судно приземляется на поверхности неизученной планеты. Но когда члены экипажа впервые выходят наружу, их ждет настоящее потрясение.
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