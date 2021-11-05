Во 2 сезоне 4 серии сериала «Озорные анимашки» Ральф занимается пародией на открытие West World. В это время Уорнеры портят супермилую и сладкую вечеринку, которая состоит из шестнадцати человек. Пинки снимает видеоролик о порабощении мира.
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