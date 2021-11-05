Во 2 сезоне 11 серии сериала «Озорные анимашки» Якко рассказывает историю мира. У Джерарда во рту оказывается... гномик. Другому суперзлодею удалось заткнуть Пинки и Брэйна мышью. Дот дает драматический урок арифметики на примере пляжных мячиков.
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