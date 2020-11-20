В 1 сезоне сериала «Озорные анимашки» неразлучная троица, состоящая из братьев и сестры Уорнер, возвращается на экраны, чтобы вновь исследовать окружающий их мир. Вместе с ними приходят и другие, немного позабытые, мультипликационные персонажи. В частности, лабораторные мыши Пинки и Брэйн, которые все еще мечтают захватить мир, а может, и всю вселенную. Каждый эпизод Уорнеры попадают в самые разнообразные приключения: они путешествуют по Древней Греции, становятся героями ток-шоу, изучают математику и даже смотрят российские мультфильмы.