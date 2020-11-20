Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Озорные анимашки 2020 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Озорные анимашки
Киноафиша Сериалы Озорные анимашки Сезоны Сезон 1

Animaniacs
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 33 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Озорные анимашки»

В 1 сезоне сериала «Озорные анимашки» неразлучная троица, состоящая из братьев и сестры Уорнер, возвращается на экраны, чтобы вновь исследовать окружающий их мир. Вместе с ними приходят и другие, немного позабытые, мультипликационные персонажи. В частности, лабораторные мыши Пинки и Брэйн, которые все еще мечтают захватить мир, а может, и всю вселенную. Каждый эпизод Уорнеры попадают в самые разнообразные приключения: они путешествуют по Древней Греции, становятся героями ток-шоу, изучают математику и даже смотрят российские мультфильмы.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Озорные анимашки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 ноября 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
20 ноября 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
20 ноября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 ноября 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
20 ноября 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
20 ноября 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
20 ноября 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
20 ноября 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
20 ноября 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
20 ноября 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
20 ноября 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
20 ноября 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
20 ноября 2020
График выхода всех сериалов
Второй сезон «Любопытной Варвары» на подходе: где снимали новые серии и какие локации увидят зрители
На «Игре престолов» свет клином не сошелся: 3 недооцененных, но не менее крутых фэнтези-сериала
Вторая часть «Лихих» вышла, но первая же серия обернулась провалом: этот ляп со следователем трудно объяснить логически
«Очень люблю»: любимым детективом Устиновой оказался не «Первый отдел» с «Невским» — россияне сериал оценили на 8,2
Как будто ничего и не было: почему Шелдон никогда не упоминает Пейдж в «Теории большого взрыва» — есть 3 причины
Бросайте пересматривать «Интерстеллар»: эти 5 фантастических фильмов затянут не хуже — последний сняли за копейки, а рейтинг 7.8
Мерзкий начальник, гадкий друг или профурсетка? Угадайте самых токсичных героев советского кино по описанию (тест)
Балабанов старался, но идеально не вышло: квест на внимательность — проверьте, сколько ляпов в «Брате» вы не замечали раньше
Устали от «Шефа» с «Невским» и ищете, что посмотреть в сентябре? Вот 3 свежих сериала — тут и детективы, и пришельцы, а № 2 уже стартовал
«Москва слезам не верит» вышел 45 лет назад: взгляните, как за годы изменились Катерина, Людмила и другие герои (фото)
Вот уже 45 лет в «Москва слезам не верит» живет один ляп: но замечает его не каждый — всему виной наряд Катерины (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше