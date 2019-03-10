Во 2 сезоне 7 серии сериала «Американские боги» лидер древних завершает работу над копьем и поручает Тени его охранять. Тем временем безумный Суини утрачивает связь с реальностью, вспоминая наиболее яркие события из своей многовековой жизни.
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