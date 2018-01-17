Зрители определились с худшим персонажем «Друзей»: «Нудный и скучный эгоист»

Фанаты зря считали крестражи и винили во всем Роулинг: эта сюжетная дыра в «Гарри Поттере» оказалась идеальным планом

Если бы «Друзей» снимали в Стамбуле: 5 турецких сериалов, где дружба, любовь и соседство смешались в кучу

Съемки «Гарри Поттера» висели на волоске из-за Гермионы: актриса чуть не сбежала в разгар процесса

Без Бориса Бритвы, но с Максом и Гусем: если бы Гай Ричи был русским, он бы точно снял этот сериал

В составе Мексика, США и Канада: как в мире «Голодных игр» появился Панем

«Прорыва в карьере не случилось»: Васильев отказался сниматься в «Невском» — назвал очередным «сериалом про ментов», но чудом передумал

На этот сомнительный спецэффект создатели «Лиги справедливости» потратили миллионы долларов – но вызвали лишь смех зрителей

Квентин Тарантино назвал этот культовый комедийный сериал своим любимым ситкомом: в России его обожают

Уолтер Уайт в «Во всех тяжких» совершил сразу две научные ошибки в лаборатории: ляп заметили только истинные химики