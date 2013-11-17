В 1 сезоне 7 серии сериала «Почти человек» психически неуравновешенный парень ведет в интернете трансляцию расправ над обидевшими его людьми. Полицейские спасают одну из его жертв, но преступник по-настоящему разъярен и хочет убить самого Джона.
Related video
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Авторизация по e-mail