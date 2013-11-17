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Киноафиша Сериалы Почти человек Сезоны Сезон 1 Серия 7

Почти человек 2013 - 2014 7 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 17 ноября 2013
Кожа
Сезон 1 / Серия 2 18 ноября 2013
Ты принимаешь?
Сезон 1 / Серия 3 25 ноября 2013
Изгибы
Сезон 1 / Серия 4 2 декабря 2013
Братья по крови
Сезон 1 / Серия 5 9 декабря 2013
Аритмия
Сезон 1 / Серия 6 16 декабря 2013
Саймон говорит
Сезон 1 / Серия 7 6 января 2014
Вы здесь
Сезон 1 / Серия 8 13 января 2014
Освобождённый
Сезон 1 / Серия 9 3 февраля 2014
Восприятие
Сезон 1 / Серия 10 10 февраля 2014
Разрушение
Сезон 1 / Серия 11 17 февраля 2014
Созерцатель
Сезон 1 / Серия 12 24 февраля 2014
Соломенный человек
Сезон 1 / Серия 13 3 марта 2014
О чем cерия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Почти человек» психически неуравновешенный парень ведет в интернете трансляцию расправ над обидевшими его людьми. Полицейские спасают одну из его жертв, но преступник по-настоящему разъярен и хочет убить самого Джона.

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