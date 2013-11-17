В 1 сезоне 12 серии сериала «Почти человек» в городе появляется преступник, лицо которого покрыто ужасными шрамами. Своими жертвами он делает только красивых людей. Оказывается, им движет личная выгода. Все это он делает ради любимой.
Related video
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Авторизация по e-mail