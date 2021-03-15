В 1 сезоне 9 серии сериала «Аль-Капотня» один из школьников решается помочь главному герою при задержании Игоря. Тем временем руководитель отдела по делам несовершеннолетних узнает, что Вова получил взятку. Галя голодает на фоне своих переживаний.
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