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Адмиралы района 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Адмиралы района
Киноафиша Сериалы Адмиралы района Сезоны Сезон 2

Адмиралы района 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Адмиралы района»

Во 2 сезоне сериала «Адмиралы района» история Андрея Девятова, Виктора Городецкого, Олега Сивоченко и других сотрудников правоохранительных органов продолжается. После событий предыдущего сезона прошло шесть месяцев. Городецкий стал главой Новоадмиралтейского УВД, а Аверин – его правой рукой. Сивоченко и Волынцев теперь работают под его началом. Девятов, который ушел из ФСБ, стал консультантом состоятельного человека Доронина, руководящего компанией «СПб Скай». Он хочет обойти главу корпорации «Норд Инвест» Владислава Котова. Девятов помогает Доронину и лишает Котова поддержки властей и возможности участвовать в тендере.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Адмиралы района» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
12 декабря 2022
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
12 декабря 2022
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
13 декабря 2022
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
13 декабря 2022
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
14 декабря 2022
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
14 декабря 2022
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
15 декабря 2022
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
15 декабря 2022
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
16 декабря 2022
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
16 декабря 2022
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
16 декабря 2022
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
16 декабря 2022
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
19 декабря 2022
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
19 декабря 2022
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
19 декабря 2022
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
19 декабря 2022
Серия 17
Сезон 2 Серия 17
20 декабря 2022
Серия 18
Сезон 2 Серия 18
20 декабря 2022
Серия 19
Сезон 2 Серия 19
20 декабря 2022
Серия 20
Сезон 2 Серия 20
20 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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