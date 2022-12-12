Во 2 сезоне сериала «Адмиралы района» история Андрея Девятова, Виктора Городецкого, Олега Сивоченко и других сотрудников правоохранительных органов продолжается. После событий предыдущего сезона прошло шесть месяцев. Городецкий стал главой Новоадмиралтейского УВД, а Аверин – его правой рукой. Сивоченко и Волынцев теперь работают под его началом. Девятов, который ушел из ФСБ, стал консультантом состоятельного человека Доронина, руководящего компанией «СПб Скай». Он хочет обойти главу корпорации «Норд Инвест» Владислава Котова. Девятов помогает Доронину и лишает Котова поддержки властей и возможности участвовать в тендере.