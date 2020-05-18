В 1 сезоне сериала «Адмиралы района» бывший полковник МВД Игнатьев погиб во время спасательной операции по обезвреживанию бомбы. Злоумышленники собирались взорвать торговый центр. Команде ФСБ под руководством майора Девятова, который был близким другом погибшего, предстоит выяснить, кто стоит за этим преступлением. Оно произошло в самом криминогенном районе Северной столицы - Новоадмиралтейском. Начальство местного отделения полиции бездействует и занимается взяточничеством. Генерал МВД Рубцов набирает новый штат сотрудников и вместе с ними разрабатывает спецоперацию по разоблачению руководящего состава УМВД.