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Адмиралы района 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Адмиралы района
Киноафиша Сериалы Адмиралы района Сезоны Сезон 1

Адмиралы района 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Адмиралы района»

В 1 сезоне сериала «Адмиралы района» бывший полковник МВД Игнатьев погиб во время спасательной операции по обезвреживанию бомбы. Злоумышленники собирались взорвать торговый центр. Команде ФСБ под руководством майора Девятова, который был близким другом погибшего, предстоит выяснить, кто стоит за этим преступлением. Оно произошло в самом криминогенном районе Северной столицы - Новоадмиралтейском. Начальство местного отделения полиции бездействует и занимается взяточничеством. Генерал МВД Рубцов набирает новый штат сотрудников и вместе с ними разрабатывает спецоперацию по разоблачению руководящего состава УМВД.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Адмиралы района» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 мая 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 мая 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 мая 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 мая 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
20 мая 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
20 мая 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 мая 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
21 мая 2020
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
25 мая 2020
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
25 мая 2020
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
26 мая 2020
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
26 мая 2020
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
27 мая 2020
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
27 мая 2020
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
28 мая 2020
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
28 мая 2020
График выхода всех сериалов
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