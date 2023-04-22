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Ада Твист, ученый 2021 - 2023, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Ада Твист, ученый
Киноафиша Сериалы Ада Твист, ученый Сезоны Сезон 4

Ada Twist, Scientist 0+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 22 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 21
Продолжительность сезона 4 часа 12 минут
О чем 4-й сезон сериала «Ада Твист, ученый»

В 4 сезоне сериала «Ада Твист, ученый» продолжается история молодого темнокожего ученого по имени Ада Твист. Она оказывает помощь людям посредством научных открытий, сотрудничества и добра. Ада Твист всегда расположена к ближнему, готова оказать дружеское содействие и принять участие в судьбе каждого, кто в этом нуждается. Напомним, в предыдущем сезоне Ада Твист заново изобрела игрушку для своего двоюродного брата, который страдает аутизмом. Также Ада надеялась, что мышечная память поможет ей отточить танцевальные движения перед предстоящим выступлением. В новом сезоне героиню ждет еще больше захватывающих приключений.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий сериала Ада Твист, ученый График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Кто такой Бенни? Benny Who
Сезон 4 Серия 1
22 апреля 2023
День святого Беспорядка My Messy Valentine
Сезон 4 Серия 2
22 апреля 2023
Зелёная команда The Green Team
Сезон 4 Серия 3
22 апреля 2023
Идеальная причёска The Right Puff
Сезон 4 Серия 4
22 апреля 2023
Сломанный монстр Monster Mash
Сезон 4 Серия 5
22 апреля 2023
Фестиваль брызг Soakchella
Сезон 4 Серия 6
22 апреля 2023
Микс-ремикс Mixtape Remix
Сезон 4 Серия 7
22 апреля 2023
Рози на родео Rodeo Rosie
Сезон 4 Серия 8
22 апреля 2023
Настоящий папа Dad to the Bone
Сезон 4 Серия 9
22 апреля 2023
Клад там, где крестик X Marks the Spot
Сезон 4 Серия 10
22 апреля 2023
Свадьба в Блю Ривер Blue River Wedding
Сезон 4 Серия 11
22 апреля 2023
Петля времени A Twist in Time
Сезон 4 Серия 12
22 апреля 2023
Пожилой господин Дуб Old Mr. Oak
Сезон 4 Серия 13
22 апреля 2023
Отличная подача You Got Served
Сезон 4 Серия 14
22 апреля 2023
Собиратели мусора The Rubbish Raker
Сезон 4 Серия 15
22 апреля 2023
Охотники за планетами Planet Hunters
Сезон 4 Серия 16
22 апреля 2023
Дворец воспоминаний Игги Iggy's Memory Palace
Сезон 4 Серия 17
22 апреля 2023
Ужин точно в срок Dinnertime Deadline
Сезон 4 Серия 18
22 апреля 2023
Помощь писателю Getting It Write
Сезон 4 Серия 19
22 апреля 2023
More Scientists
Сезон 4 Серия 20
22 апреля 2023
Even More Scientists
Сезон 4 Серия 21
22 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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