В 4 сезоне сериала «Ада Твист, ученый» продолжается история молодого темнокожего ученого по имени Ада Твист. Она оказывает помощь людям посредством научных открытий, сотрудничества и добра. Ада Твист всегда расположена к ближнему, готова оказать дружеское содействие и принять участие в судьбе каждого, кто в этом нуждается. Напомним, в предыдущем сезоне Ада Твист заново изобрела игрушку для своего двоюродного брата, который страдает аутизмом. Также Ада надеялась, что мышечная память поможет ей отточить танцевальные движения перед предстоящим выступлением. В новом сезоне героиню ждет еще больше захватывающих приключений.