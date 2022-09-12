В 3 сезоне сериала «Ада Твист, ученый» продолжаются увлекательные приключения юной исследовательницы Ады и ее верных друзей – архитектора Игги Пека и инженера Рози Ровир. Семейство Твист позволяет своей дочери заниматься тем, к чему действительно лежит ее душа, – наукой. Несмотря на то что Ада еще очень мала, она постоянно что-нибудь изобретает, а ребята помогают ей воплотить свои идеи в жизнь. Когда мама заболевает гриппом, дети создают робота-няню для заботы о ней. Когда горожане не могут отыскать закопанную в землю капсулу времени, Ада настраивает металлоискатель. А когда всем становится скучно, Игги проектирует скейт-парк.