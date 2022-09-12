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Ада Твист, ученый 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Ада Твист, ученый
Киноафиша Сериалы Ада Твист, ученый Сезоны Сезон 3

Ada Twist, Scientist 0+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 12 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 3-й сезон сериала «Ада Твист, ученый»

В 3 сезоне сериала «Ада Твист, ученый» продолжаются увлекательные приключения юной исследовательницы Ады и ее верных друзей – архитектора Игги Пека и инженера Рози Ровир. Семейство Твист позволяет своей дочери заниматься тем, к чему действительно лежит ее душа, – наукой. Несмотря на то что Ада еще очень мала, она постоянно что-нибудь изобретает, а ребята помогают ей воплотить свои идеи в жизнь. Когда мама заболевает гриппом, дети создают робота-няню для заботы о ней. Когда горожане не могут отыскать закопанную в землю капсулу времени, Ада настраивает металлоискатель. А когда всем становится скучно, Игги проектирует скейт-парк.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий сериала Ада Твист, ученый График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Готовься, целься, Рози / Колесо с поворотом Ready, Set, Rosie / A Wheel with a Twist
Сезон 3 Серия 1
12 сентября 2022
Викторина для одаренных детей / Блестящая вкусотрофа The Whiz Kid Quiz / Glitter-tastrophe
Сезон 3 Серия 2
12 сентября 2022
ПапаБот / В мозговой штурм DadBot / Into the Brainstorm
Сезон 3 Серия 3
12 сентября 2022
Мороженое со сливками / Идеальный голос Ice Creamed / Pitch Perfect
Сезон 3 Серия 4
12 сентября 2022
Замедли свой бросок / Удивительный паук-Твист Slow Your Roll / The Amazing-Spider Twist
Сезон 3 Серия 5
12 сентября 2022
Пойманный призрак / Хладнокровное осложнение Ghost Busted / A Cold-Blooded Complication
Сезон 3 Серия 6
12 сентября 2022
Решение для хихикающего жука / Танцуй, танцуй, решение Твист The Giggle Bug / Dance Dance Twist Solution
Сезон 3 Серия 7
12 сентября 2022
Почувствуй перемены / Битва ботов-буги Bee the Change / Battle of the Boogie Bots
Сезон 3 Серия 8
12 сентября 2022
Slow Your Roll
Сезон 3 Серия 9
12 сентября 2022
The Amazing-Spider Twist
Сезон 3 Серия 10
12 сентября 2022
Ghost Busted
Сезон 3 Серия 11
12 сентября 2022
A Cold-Blooded Compilcation
Сезон 3 Серия 12
12 сентября 2022
The Giggle Bug
Сезон 3 Серия 13
12 сентября 2022
Dance Dance Twist Solution
Сезон 3 Серия 14
12 сентября 2022
Bee the Change
Сезон 3 Серия 15
12 сентября 2022
Battle of the Boogie Bots
Сезон 3 Серия 16
12 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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