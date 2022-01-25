Во 2 сезоне сериала «Ада Твист, ученый» продолжается история маленькой любознательной Ады Твист и двух ее близких друзей. Вместе герои задаются серьезными вопросами и пытаются разобраться, как устроен мир и почему все действует именно так, а не иначе. Ада и ее коллеги ищут ответы буквально везде: от земных глубин до небесных высот. Друзей интересуют чернила, которые исчезают прямо на глазах, и застрявшая на крыше ящерица. Кроме того, они помогают Артуру забить гол во время игры в футбол при помощи научных знаний, а также изобретают парашют, чтобы с его помощью провести эксперимент с яйцом.