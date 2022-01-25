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Ада Твист, ученый 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Ада Твист, ученый
Киноафиша Сериалы Ада Твист, ученый Сезоны Сезон 2

Ada Twist, Scientist 0+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 2 часа 24 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Ада Твист, ученый»

Во 2 сезоне сериала «Ада Твист, ученый» продолжается история маленькой любознательной Ады Твист и двух ее близких друзей. Вместе герои задаются серьезными вопросами и пытаются разобраться, как устроен мир и почему все действует именно так, а не иначе. Ада и ее коллеги ищут ответы буквально везде: от земных глубин до небесных высот. Друзей интересуют чернила, которые исчезают прямо на глазах, и застрявшая на крыше ящерица. Кроме того, они помогают Артуру забить гол во время игры в футбол при помощи научных знаний, а также изобретают парашют, чтобы с его помощью провести эксперимент с яйцом.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий сериала Ада Твист, ученый График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Загадочная история маленькой Лиз / Кошка на крыше дома Твистов The Curious Case of Lil' Liz / Cat on a Hot Twist Roof
Сезон 2 Серия 1
25 января 2022
Ада Твист, иллюзионист / Играй, как Артур Ada Twist Magicianist / Bend It Like Arthur
Сезон 2 Серия 2
25 января 2022
Парашют / Оттепель Oh Parachute / Meltdown
Сезон 2 Серия 3
25 января 2022
Покажи мне кролика / Самый лучший воздушный змей Show Me the Bunny / A Kite Above the Rest
Сезон 2 Серия 4
25 января 2022
Катайтесь / Лекарство Ады от обычной дилеммы Skate On / Ada's Cure for the Common Conundrum
Сезон 2 Серия 5
25 января 2022
Разум важнее мускулов / Игги берется за лопату Mind Over Muscle / Iggy Gettin' Diggy With It
Сезон 2 Серия 6
25 января 2022
Show Me the Bunny
Сезон 2 Серия 7
25 января 2022
A Kite Above the Rest
Сезон 2 Серия 8
25 января 2022
Skate On
Сезон 2 Серия 9
25 января 2022
Ada's Cure for the Common Conundrum
Сезон 2 Серия 10
25 января 2022
Mind Over Muscle
Сезон 2 Серия 11
25 января 2022
Iggy Gettin' Diggy With It
Сезон 2 Серия 12
25 января 2022
График выхода всех сериалов
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