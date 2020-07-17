В 3 сезоне 3 серии сериала «Амнезия» Эмили удается встретиться с одним из сотрудников «Меридиана». В этом ей помог все тот же источник Ника. Героиня узнала, что мужа переправили в Европу. Во время беседы Эмили и информатора появляются неизвестные.