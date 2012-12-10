В 1 сезоне 2 серии сериала «Записки юного врача» молодой доктор Владимир проводит свою первую серьезную операцию. Он понимает, насколько грязной и жестокой может быть его профессия, и постепенно прощается со своими юношескими мечтами.
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