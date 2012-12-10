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Записки юного врача 2012 - 2013 2 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Записки юного врача»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 10 декабря 2012
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 13 декабря 2012
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 20 декабря 2012
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 27 декабря 2012
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Записки юного врача» молодой доктор Владимир проводит свою первую серьезную операцию. Он понимает, насколько грязной и жестокой может быть его профессия, и постепенно прощается со своими юношескими мечтами.

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