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Постер к сериалу Записки юного врача
Киноафиша Сериалы Записки юного врача Сезоны
Записки юного врача (2012 - 2013), список сезонов A Young Doctor's Notebook 16+
Год выпуска 2012
Страна Великобритания
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Sky Arts
Список сезонов сериала «Записки юного врача»
Записки юного врача - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 4 эпизода
 
Записки юного врача - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 4 эпизода
 
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