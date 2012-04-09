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Записки юного врача
Сезоны
Записки юного врача (2012 - 2013), список сезонов
A Young Doctor's Notebook
16+
Год выпуска
2012
Страна
Великобритания
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
Sky Arts
Список сезонов сериала «Записки юного врача»
Сезон 1 / Season 1
2012,
4 эпизода
Сезон 2 / Season 2
2013,
4 эпизода
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