Записки юного врача
Пока одни спорят о «Мастере и Маргарите», другие — открывают что-то новое: вот еще 5 экранизаций по Булгакову, о которых вы могли не знать
Зря все сосредоточились лишь на одной картине.
2 комментария
21 августа 2025 21:40
«Его дух я почувствовал в квартире»: Рэдклифф испытал шок после съемок в сериале по рассказам Булгакова
Зачитывался русским писателем до дыр и всегда мечтал сыграть в экранизации его романов.
Написать
4 апреля 2025 11:21
Поттер в российской глубинке: наша рецензия на британскую попытку экранизировать Булгакова
Классика в новом прочтении.
Написать
30 января 2025 15:13
