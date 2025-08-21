Пока одни спорят о «Мастере и Маргарите», другие — открывают что-то новое: вот еще 5 экранизаций по Булгакову, о которых вы могли не знать

Зря все сосредоточились лишь на одной картине.

Экранизации «Мастера и Маргариты» десятилетиями забирают все внимание зрителей. Прошли годы, а люди все еще спорят — чей вариант лучше: эпическая работа Владимира Бортко или свежая версия Михаила Локшина? Одни готовы с пеной у рта доказывать, что только их выбор верен, другие пожимают плечами и тихо переключаются на другие фильмы.

А ведь у Михаила Булгакова богатое наследие, и многие его произведения были экранизированы не хуже, чем «Мастер и Маргарита». Мы собрали пять проектов, которые могли остаться незамеченными. А для поклонников Булгакова — это большое упущение.

«Записки юного врача» (Великобритания, 2012)

Неожиданно для многих британцы взялись за булгаковские «Записки юного врача» — и сделали это с уважением к оригиналу. Мини-сериал снят по мотивам одноименных рассказов, в которых главный герой делится опытом работы в сельской больнице.

Главные роли исполнили Дэниел Рэдклифф и Джон Хэмм. Они играют одного и того же персонажа в разном возрасте: молодой доктор только начинает путь, а его старший «двойник» постоянно вмешивается в действия и спорит с самим собой. Сериал сочетает черный юмор, мрачную картинку и атмосферу начала XX века.

К слову, для Рэдклиффа это была одна из первых серьезных ролей после «Гарри Поттера». Будучи преданным поклонником Булгакова, он не задумываясь взялся за работу.

«Морфий» (Россия, 2008)

Фильм Алексея Балабанова основан на рассказах и повести «Морфий». Здесь все почти, как у британцев. Или, скорее, у них, как у нас.

Сюжет переносит зрителя в 1917 год: молодой врач Николай получает работу в глубинке, где сталкивается с тяжелой практикой и… собственными слабостями. Однажды, пытаясь заглушить сильную боль, он впервые делает себе укол морфия. Так начинается его зависимость, которая постепенно разрушает жизнь.

Картина жестока и правдива, Балабанов не щадит зрителя — кровь, операции и деградация показаны предельно честно. Актер Леонид Бичевин тогда был на пике своей популярности после съемок в фильме «Груз 200». Критики хвалили экранизацию, а зрители морщились от отвращения — хорошо это или плохо, решайте сами.

«Дни Турбиных» (СССР, 1976)

Булгаков обожал свою пьесу «Дни Турбиных». Ее постановка в МХАТе сопровождалась скандалами, запретами и другими неприятностями. В 1976 году режиссер Владимир Басов экранизировал произведение, что стало важным культурным событием.

История разворачивается в Киеве во время Гражданской войны. Турбины — интеллигентная семья, оказавшаяся в водовороте исторических перемен. В доме звучат разговоры о верности, долге, любви и вере в будущее, а за окнами — революция и хаос.

Картина поражает актерским составом: Олег Басилашвили, Андрей Мягков, Виталий Соломин. «Дни Турбиных» — один из лучших примеров советской исторической драмы, которая до сих пор смотрится свежо. На «Кинопоиске» у фильма заслуженные 8 баллов.

«Бег» (СССР, 1970)

Один из самых сильных фильмов по Булгакову, снятый режиссерами Александром Аловым и Владимиром Наумовым. «Бег» рассказывает о людях, которые после революции и Гражданской войны оказались в эмиграции. Сюжет объединяет несколько булгаковских произведений, в том числе пьесу «Бег».

Зрителя ждет трагическая история о потерянных судьбах, бегстве от прошлого и невозможности обрести покой. В ролях — Олег Ефремов, Людмила Савельева, Владислав Дворжецкий. На Каннском фестивале фильм был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» и считается одной из лучших экранизаций писателя.

«Собачье сердце» (СССР, 1988)

Пожалуй, самая популярная экранизация после «Мастера и Маргариты». Еще один фильм Владимира Бортко, который стал классикой. История профессора Преображенского и превращения бездомного Шарика в «гражданина Шарикова» знакома, наверное, каждому. Если нет, то нужно исправлять ситуацию.

Экранизация точно передала дух повести: сатиру, социальный подтекст и философские вопросы. Евгений Евстигнеев и Владимир Толоконников сделали роли культовыми, а сам фильм по праву вошел в золотой фонд советского кино.

Интересно, что «Собачье сердце» долго не показывали по телевидению — цензура считала его слишком «опасным». Но когда фильм наконец вышел в эфир, он мгновенно стал любимым.

Ранее мы писали: «Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8)