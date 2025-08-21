Меню
Пока одни спорят о «Мастере и Маргарите», другие — открывают что-то новое: вот еще 5 экранизаций по Булгакову, о которых вы могли не знать

Пока одни спорят о «Мастере и Маргарите», другие — открывают что-то новое: вот еще 5 экранизаций по Булгакову, о которых вы могли не знать

21 августа 2025 21:40
Пока одни спорят о «Мастере и Маргарите», другие — открывают что-то новое: вот еще 5 экранизаций по Булгакову, о которых вы могли не знать

Зря все сосредоточились лишь на одной картине.

Экранизации «Мастера и Маргариты» десятилетиями забирают все внимание зрителей. Прошли годы, а люди все еще спорят — чей вариант лучше: эпическая работа Владимира Бортко или свежая версия Михаила Локшина? Одни готовы с пеной у рта доказывать, что только их выбор верен, другие пожимают плечами и тихо переключаются на другие фильмы.

А ведь у Михаила Булгакова богатое наследие, и многие его произведения были экранизированы не хуже, чем «Мастер и Маргарита». Мы собрали пять проектов, которые могли остаться незамеченными. А для поклонников Булгакова — это большое упущение.

«Записки юного врача» (Великобритания, 2012)

Неожиданно для многих британцы взялись за булгаковские «Записки юного врача» — и сделали это с уважением к оригиналу. Мини-сериал снят по мотивам одноименных рассказов, в которых главный герой делится опытом работы в сельской больнице.

Главные роли исполнили Дэниел Рэдклифф и Джон Хэмм. Они играют одного и того же персонажа в разном возрасте: молодой доктор только начинает путь, а его старший «двойник» постоянно вмешивается в действия и спорит с самим собой. Сериал сочетает черный юмор, мрачную картинку и атмосферу начала XX века.

К слову, для Рэдклиффа это была одна из первых серьезных ролей после «Гарри Поттера». Будучи преданным поклонником Булгакова, он не задумываясь взялся за работу.

Пока одни спорят о «Мастере и Маргарите», другие — открывают что-то новое: вот еще 5 экранизаций по Булгакову, о которых вы могли не знать

«Морфий» (Россия, 2008)

Фильм Алексея Балабанова основан на рассказах и повести «Морфий». Здесь все почти, как у британцев. Или, скорее, у них, как у нас.

Сюжет переносит зрителя в 1917 год: молодой врач Николай получает работу в глубинке, где сталкивается с тяжелой практикой и… собственными слабостями. Однажды, пытаясь заглушить сильную боль, он впервые делает себе укол морфия. Так начинается его зависимость, которая постепенно разрушает жизнь.

Картина жестока и правдива, Балабанов не щадит зрителя — кровь, операции и деградация показаны предельно честно. Актер Леонид Бичевин тогда был на пике своей популярности после съемок в фильме «Груз 200». Критики хвалили экранизацию, а зрители морщились от отвращения — хорошо это или плохо, решайте сами.

«Дни Турбиных» (СССР, 1976)

Булгаков обожал свою пьесу «Дни Турбиных». Ее постановка в МХАТе сопровождалась скандалами, запретами и другими неприятностями. В 1976 году режиссер Владимир Басов экранизировал произведение, что стало важным культурным событием.

История разворачивается в Киеве во время Гражданской войны. Турбины — интеллигентная семья, оказавшаяся в водовороте исторических перемен. В доме звучат разговоры о верности, долге, любви и вере в будущее, а за окнами — революция и хаос.

Картина поражает актерским составом: Олег Басилашвили, Андрей Мягков, Виталий Соломин. «Дни Турбиных» — один из лучших примеров советской исторической драмы, которая до сих пор смотрится свежо. На «Кинопоиске» у фильма заслуженные 8 баллов.

Пока одни спорят о «Мастере и Маргарите», другие — открывают что-то новое: вот еще 5 экранизаций по Булгакову, о которых вы могли не знать

«Бег» (СССР, 1970)

Один из самых сильных фильмов по Булгакову, снятый режиссерами Александром Аловым и Владимиром Наумовым. «Бег» рассказывает о людях, которые после революции и Гражданской войны оказались в эмиграции. Сюжет объединяет несколько булгаковских произведений, в том числе пьесу «Бег».

Зрителя ждет трагическая история о потерянных судьбах, бегстве от прошлого и невозможности обрести покой. В ролях — Олег Ефремов, Людмила Савельева, Владислав Дворжецкий. На Каннском фестивале фильм был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» и считается одной из лучших экранизаций писателя.

Пока одни спорят о «Мастере и Маргарите», другие — открывают что-то новое: вот еще 5 экранизаций по Булгакову, о которых вы могли не знать

«Собачье сердце» (СССР, 1988)

Пожалуй, самая популярная экранизация после «Мастера и Маргариты». Еще один фильм Владимира Бортко, который стал классикой. История профессора Преображенского и превращения бездомного Шарика в «гражданина Шарикова» знакома, наверное, каждому. Если нет, то нужно исправлять ситуацию.

Экранизация точно передала дух повести: сатиру, социальный подтекст и философские вопросы. Евгений Евстигнеев и Владимир Толоконников сделали роли культовыми, а сам фильм по праву вошел в золотой фонд советского кино.

Интересно, что «Собачье сердце» долго не показывали по телевидению — цензура считала его слишком «опасным». Но когда фильм наконец вышел в эфир, он мгновенно стал любимым.

Ранее мы писали: «Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8)

Фото: Кадры из сериала «Записки юного врача», из фильма «Морфий» (2008), «Дни Турбиных» (1976), «Бег» (1970)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
1 комментарий
