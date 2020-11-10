В 1 сезоне 9 серии сериала «Учитель» жизнь Клэр течет совсем не так, как она мечтала. В конце концов, бывшая учительница достигает своих пределов. В похожей ситуации находится Эрик, который не может смириться с тем, что их отношения уже закончились.