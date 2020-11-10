Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свидетель" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Учитель Сезоны Сезон 1 Серия 8

Учитель 2020 8 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 10 ноября 2020
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 10 ноября 2020
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 10 ноября 2020
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 17 ноября 2020
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 24 ноября 2020
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 1 декабря 2020
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 8 декабря 2020
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 15 декабря 2020
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 22 декабря 2020
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 29 декабря 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Учитель» Клэр выходит на свободу и пытается по кусочкам восстановить свою жизнь. К сожалению, окружение оказывается не готово к тому, чтобы принять ее обратно. Особенно тяжело приходится во время поиска новой работы...

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Кентавр
Кентавр 98 комментариев
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы 54 комментария
Грозный папа
Грозный папа 10 комментариев
Related video
«Узнал, что такое измена»: Збруев увел женщину у сына Ширвиндта
Не получает пенсию и работает: откуда черпает силы 101-летний врач из США
Какое отношение Сюткин имеет к избиению женщин: сейчас уже никто и не вспомнит
Дал приказ избавиться: Карл III годами ждал смерти Елизаветы II
Нашел внебрачную дочь: в жизни Васильева из «Невского» большие перемены
Бедный ребенок: Шепелев держит сына от Фриске в черном теле
Публичный срыв: Загитова грубо приложила поклонников
Тест: смогли бы вы выжить во вселенной "Ривердейла"?
Поцелуй от Вселенной: эти знаки Зодиака ждет успех и богатство уже скоро
Эту пикантную сцену с Куравлевым и панночкой вырезали из «Вия»: не для советских глаз
Дочь советского Атоса известна на всю страну: увидите и все поймете
Наконец-то белая полоса: в эти дни августа все знаки зодиака озолотятся
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше