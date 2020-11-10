В 1 сезоне 8 серии сериала «Учитель» Клэр выходит на свободу и пытается по кусочкам восстановить свою жизнь. К сожалению, окружение оказывается не готово к тому, чтобы принять ее обратно. Особенно тяжело приходится во время поиска новой работы...
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