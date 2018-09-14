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Открытие ведьм 2018 2 серия 1 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Открытие ведьм»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 14 сентября 2018
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 21 сентября 2018
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 28 сентября 2018
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 5 октября 2018
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 12 октября 2018
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 19 октября 2018
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 26 октября 2018
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 2 ноября 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Открытие ведьм» вампир Мэттью покидает Оксфорд, чтобы встретиться со своим давним товарищем и поохотиться. В это время к Диане приходит таинственная ведьма, которая напоминает ей о темных событиях прошлого...

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