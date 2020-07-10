В 1 сезоне 8 серии сериала «Ее голос» трудности в личной жизни и проблемы в семье слишком давят на Бесс, которая не видит выхода и мучается от чувства вины. Кажется, еще одна плохая новость — и ее ждет нервный срыв. Этой каплей становится Итан.