В 1 сезоне 4 серии сериала «Ее голос» у Бесс и Самуэля появляется невероятная возможностьзаписать собственную песню на одной из лучших звукозаписывающих студий Нью-Йорка. Компанию им составит Перси, отец Бесс, — и поставит дочь в неловкое положение.
Related video
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Авторизация по e-mail