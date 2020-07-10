В 1 сезоне 5 серии сериала «Ее голос» Бесс все-таки соглашается записать видеоклип. Итан становится режиссером, а верные друзья приходят на помощь. Такое сотрудничество творческих людей может закончиться только созданием нового шедевра.
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