В центре событий оказывается команда Диностер — четыре приятеля, которые, кажется, ведут жизнь обычных подростков. Однако на самом деле у них есть сверхъестественная способность — втайне перемещаться в Дино-мир, чтобы исследовать и спасать динозавров от разных проблем. В этих захватывающих приключениях Люцио, Делби, Джей Мину и Озу помогает исследователь, профессор Лора. А против них действует Бекс Хантер — безумный ученый, желающий развязать войну ящеров против людей.
Минусы это не всегда хорошая графика(если конечно сильно присмотреться) и небольшая нелогичность сюжета.