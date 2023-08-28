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Постер сериала Диностер
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Киноафиша Сериалы Диностер

Диностер (2023 - 2024)

Quantum Heroes Dinoster 18+
Год выпуска 2023
Страна Южная Корея
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 12 минут
Телеканал EBS
Продолжительность сериала 10 часов 24 минуты

О чем сериал

В центре событий оказывается команда Диностер — четыре приятеля, которые, кажется, ведут жизнь обычных подростков. Однако на самом деле у них есть сверхъестественная способность — втайне перемещаться в Дино-мир, чтобы исследовать и спасать динозавров от разных проблем. В этих захватывающих приключениях Люцио, Делби, Джей Мину и Озу помогает исследователь, профессор Лора. А против них действует Бекс Хантер — безумный ученый, желающий развязать войну ящеров против людей.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.7 IMDb
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Сезоны
Диностер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 26 эпизодов
 
Диностер - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 26 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Алексей Караканов 27 мая 2024, 13:33
Это один из лучших мультсериалов в своем жанре. Можно смотреть бесконечно.
Минусы это не всегда хорошая графика(если конечно сильно присмотреться) и небольшая нелогичность сюжета.
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