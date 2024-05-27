Отзывы о сериале «Диностер»

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Алексей Караканов
27 мая 2024, 13:33
Оценка
Это один из лучших мультсериалов в своем жанре. Можно смотреть бесконечно.
Минусы это не всегда хорошая графика(если конечно сильно присмотреться) и небольшая нелогичность сюжета.
27 мая 2024, 13:33
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Минусы это не всегда хорошая графика(если конечно сильно присмотреться) и небольшая нелогичность сюжета.
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