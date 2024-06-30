Главные герои вновь будут бороться с неуязвимыми убийцами, которых иностранные враги завербовали среди сотен россиян при помощи секретных технологий. Эти люди – на самом деле обычные спящие агенты, которые ведут нормальную жизнь, пока в их тело не встраивают чип, давший команду на уничтожение противника. Пока детали предстоящей операции «Октопус» не ясны. Известно лишь, что ее проведение может привести к масштабной катастрофе. В досье покойного генерала Вавилова находится ключ к разгадке вражеских технологий.