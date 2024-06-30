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Постер сериала Стражи Отчизны–3
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Киноафиша Сериалы Стражи Отчизны–3

Стражи Отчизны–3 (2024 - …)

Strazhi Otchizny–3 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Главные герои вновь будут бороться с неуязвимыми убийцами, которых иностранные враги завербовали среди сотен россиян при помощи секретных технологий. Эти люди – на самом деле обычные спящие агенты, которые ведут нормальную жизнь, пока в их тело не встраивают чип, давший команду на уничтожение противника. Пока детали предстоящей операции «Октопус» не ясны. Известно лишь, что ее проведение может привести к масштабной катастрофе. В досье покойного генерала Вавилова находится ключ к разгадке вражеских технологий.

В ролях
В ролях
Яков Шамшин
Яков Шамшин
Дмитрий Лавров
Дмитрий Лавров
Сергей Воробьёв
Геннадий Казачков
Михаил Николаев
Антон Наумов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6 IMDb
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Сезоны
Стражи Отчизны–3 - Сезон 1 Сезон 1
2024, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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