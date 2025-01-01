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Киноафиша Сериалы Одно целое

Одно целое (2024 - )

Odno tseloe 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается простая женщина по имени Светлана, у которой судьба сложилась довольно удачно. У Светы отличная семья – любящий супруг Антон и прекрасный сын Денис. Но внезапно Антон узнает, что Денис не является его биологическим ребенком. Света шокирована не меньше мужа, поскольку она всегда хранила ему верность. Она всячески старится выяснить, как такое могло случиться, и узнает чудовищную правду: ее сын умер в роддоме, и медсестра, желающая помочь несчастным родителям, подменила его на отказника.

Одно целое - трейлер первого сезона
Одно целое  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Ксения Роменкова
Ксения Роменкова
Екатерина Вуличенко
Екатерина Вуличенко
Вера Новикова
Вера Новикова
Александр Волков
Александр Волков
Сергей Мухин
Карина Мишулина
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Одно целое - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 4 эпизода
 
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