В центре событий оказывается простая женщина по имени Светлана, у которой судьба сложилась довольно удачно. У Светы отличная семья – любящий супруг Антон и прекрасный сын Денис. Но внезапно Антон узнает, что Денис не является его биологическим ребенком. Света шокирована не меньше мужа, поскольку она всегда хранила ему верность. Она всячески старится выяснить, как такое могло случиться, и узнает чудовищную правду: ее сын умер в роддоме, и медсестра, желающая помочь несчастным родителям, подменила его на отказника.