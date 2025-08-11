Меню
Беспощадный
Отзывы
Отзывы о сериале «Беспощадный»
Weteran Mc
11 августа 2025, 04:24
Оценка
"Беспощадный" - турецкий драматический триллер с элементами боевика. Сериал состоит из 20 серий по 2 часа с лишним каждая.
Сюжет повествует о Дагхане, вернувшимся из армии. По возвращении домой его ожидает полный крах. Невеста предала, брат связался с бандитами, сестра сбежала, а любимый город погряз в криминале.
Дагхан из-за отчаяния и безысходности становится киллером, ведь как-то надо выживать, спасать семью и восстанавливать справедливость.
Дальше - больше. Навыки и военное прошлое делают Дагхана самым опасным человеком в криминальном Стамбуле. Теперь он настоящий борец за справедливость и имя ему - Беспощадный.
Сериал получился достаточно серьёзным и качественным, полным смысловой нагрузки. Несмотря на экшен с крутыми перестрелками и боевыми рукопашными сценами, каждая серия впитала в себя драматичность, напряжённость, любовь и немного юмора. Для меня, 42-летнего мужика, "Беспощадный" показался даже душещипательным.
Актёрская игра великолепная, особенно у Чагатая Улусоя, он мастерски передаёт эмоции главного персонажа взглядом.
"Беспощадный" - это один из лучших сериалов, которые я смотрел, несмотря на то, что он турецкий. Больше нечего добавить.
Моя оценка: 10 из 10. 👍
11 августа 2025, 04:24
0
0
Ответить
Авторизация по e-mail