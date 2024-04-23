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Киноафиша Сериалы Королева танца Отзывы

Отзывы о сериале «Королева танца»

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Ольга Цветкова 23 апреля 2024, 23:34
Оценка
Не понятно окончание фильма! Когда выйдет 2-ой сезон?
23 апреля 2024, 23:34 Ответить
Наталья Катасонова 24 апреля 2024, 12:09
Оценка
Сериал заинтересовал. Подающая надежды актриса. Яркая, индивидуальная, ни на кого не похожая. Если будет продолжение, то хочется, что название фильма оправдало само себя, т.к. в первых восьми сериях Маша выглядит ни как королева, а как испуганная обстоятельствам жизни молодая девушка.
24 апреля 2024, 12:09 Ответить
Киноафиша.инфо 24 апреля 2024, 14:01
в ответ на сообщение Наталья Катасонова от 24 апреля 2024, 12:09
Рады, что сериал вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
24 апреля 2024, 14:01 Ответить
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