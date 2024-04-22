В центре событий оказывается 17-летняя Мария, которая мечтает заниматься танцами – хочет уехать из деревни, получить высшее образование, покорить сцену и победить на популярном конкурсе. Но после гибели матери опекунство над ней берут тетя Люба и ее супруг, у которых на нее свои планы. За пару месяцев до совершеннолетия Маши тетя оказывается на больничной койке, а дядя полностью получает власть над девочкой. В результате скандала Маша становится подозреваемой в преступлении. Она совершает побег из дома.