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Киноафиша Сериалы Королева танца

Королева танца (2024 - 2024)

Koroleva tanca 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается 17-летняя Мария, которая мечтает заниматься танцами – хочет уехать из деревни, получить высшее образование, покорить сцену и победить на популярном конкурсе. Но после гибели матери опекунство над ней берут тетя Люба и ее супруг, у которых на нее свои планы. За пару месяцев до совершеннолетия Маши тетя оказывается на больничной койке, а дядя полностью получает власть над девочкой. В результате скандала Маша становится подозреваемой в преступлении. Она совершает побег из дома.

В ролях
В ролях
Полина Давыдова
Полина Давыдова
Виталий Иванов
Александра Нестерова
Евгений Токарев
Кристина Строителева
Евгения Бурдихина
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Королева танца - Сезон 1 Сезон 1
2024, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Киноафиша.инфо 24 апреля 2024, 14:01
Рады, что сериал вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
Наталья Катасонова 24 апреля 2024, 12:09
Сериал заинтересовал. Подающая надежды актриса. Яркая, индивидуальная, ни на кого не похожая. Если будет продолжение, то хочется, что название фильма… Читать дальше…
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