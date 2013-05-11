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Киноафиша Сериалы Следы апостолов

Следы апостолов (2013 - 2013)

Sledy apostolov 18+
Год выпуска 2013
Страна Беларусь
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 28 минут

О чем сериал

Несвижский замок в Беларуси известен в первую очередь как родовое имение князей Радзивиллов, владевших им с XVI века и до начала Второй мировой войны. Как и всякое здание с богатым историческим прошлым, замок окутан множеством тайн и мифов. Так, существует предание, что где-то в его подземельях спрятаны несметные сокровища бывших владельцев…Наши дни. Студентка факультета права Алевтина отправляется на летнюю практику к бабушке в Несвиж. По дороге девушка знакомится со странным мужчиной Григорием, который рассказывает ей легенду о сокровищах Радзивиллов - двенадцати золотых статуях святых апостолов, якобы спрятанных в тайниках Несвижского замка... Берлин периода Третьего рейха, Несвиж 1942 года и современность служат историческим фоном, на котором разворачиваются захватывающие события по поиску семейной реликвии рода Радзивиллов – золотых статуй Двенадцати Святых Апостолов. Легенды и реальность, тайны и мистика, убийства и любовь переплелись в этом поиске и противоборстве советской и германской разведок, членов оккультных обществ и других героев фильма.

В ролях
В ролях
Татьяна Чердынцева
Татьяна Чердынцева
Александр Ткаченок
Павел Южаков-Харланчук
Павел Южаков-Харланчук
Игорь Сигов
Игорь Сигов
Вероника Пляшкевич
Вероника Пляшкевич
Татьяна Мархель
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.9 IMDb
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Сезоны
Следы апостолов - Сезон 1 Сезон 1
2013, 4 эпизода
 
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