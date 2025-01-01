Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Как купить друга Актеры и роли

Актеры сериала «Как купить друга»

Актеры сериала «Как купить друга» Вся информация о сериале
Ли Щин-ён Lee Shin-yeong
Пак Вон-сан Park Won-sang
Ким Вон-хэ Won-hae Kim
Ким Ин-гвон Kim In-gwon
Син Сын Хо
Син Сын Хо Shin Seung-ho
Пэк Чи-вон Baek Ji-won
Мин До-хи Min Do-hee
Ким До-ван Kim Do-wan
Пак Чи-иль Ji-il Park
Ким Со-хе Kim So-hye
О Хи-джун Oh Hee-joon
Ли Джон-хён
Ли Джон-хён Lee Jeong-hyeon
Чан Хе-джин Hye-jin Jang
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше