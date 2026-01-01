На ИВИ выпустят «новых "Ранеток"»: у хита 2000-х было 340 серий, а сколько продержится «Двойная жизнь Ми»

После «Слова пацана» и «Аутсорса» — новый риск: Минекаев, Александрова и Кологривый снимаются в фильме «Цирк» (там еще Прилучный ногами рисует)

Первые 30 минут вообще не понимала, что происходит: осилила новый спин-офф «Игры престолов» за вечер и хочу еще

Высоцкий в СССР был звездой №1: почему в «Место встречи» Конкин получал сильно больше барда

Пока Фродо спасал мир, стал пенсионером: узнали настоящий возраст хоббитов из «Властелина колец» — среди них есть даже подросток

Черные? Белые? А может цветные: какими должны быть фильмы СССР — реставрационный тест

«Пир для глаз»: так Кодзима описал китайскую «Миссию невыполнима» с Джеки Чаном

По 5 героям из мультов СССР зрительницы сходили с ума: вспомните, откуда каждый красавчик (тест)

«Халтура ради рейтинга»: реальный следователь выключил «Фишера» с Янковским уже на первой серии – ляпов целый вагон

Лучший криминальный сериал HBO хотят запретить показывать в России: все из-за пары славян в кадре