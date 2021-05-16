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Постер сериала Смерть в Фолл-Ривер
Постер сериала Смерть в Фолл-Ривер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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2 постера
Киноафиша Сериалы Смерть в Фолл-Ривер

Смерть в Фолл-Ривер (2021 - 2021)

Fall River 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 58 минут
Телеканал MGM+
Продолжительность сериала 3 часа 52 минуты

О чем сериал

О жестоких убийствах, потрясших американский городок Фолл-Ривер в конце 1970-х.

Смерть в Фолл-Ривер - трейлер первого сезона
Смерть в Фолл-Ривер  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Смерть в Фолл-Ривер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 4 эпизода
 
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