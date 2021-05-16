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Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
2 постера
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Смерть в Фолл-Ривер
Смерть в Фолл-Ривер (2021 - 2021)
Fall River
18+
документальный
Год выпуска
2021
Страна
США
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
58 минут
Телеканал
MGM+
Продолжительность сериала
3 часа 52 минуты
О чем сериал
О жестоких убийствах, потрясших американский городок Фолл-Ривер в конце 1970-х.
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Смерть в Фолл-Ривер
трейлер первого сезона
трейлер первого сезона
В ролях
Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.5
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2021,
4 эпизода
Отзывы о сериале
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